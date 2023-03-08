В оккупированном Энергодаре начался пожар. Россияне говорят об «атаке беспилотников» 8 марта, 16:20 Над Энергодаром поднимается дым (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области начался сильный пожар. Фото в среду, 8 марта, опубликовал мэр Мелитополя Иван Федоров.

На них видно, как над городом поднимается столб дыма. Что именно горит, пока неизвестно. Местные Telegram-каналы также публикуют фотографии и видео.

Российские пропагандисты ссылаются на местных гауляйтеров, которые обвиняют Украину и говорят об «атаке беспилотников с зажигательными зарядами». Утверждают, что якобы ударили по набережной Энергодара и начался пожар на площади в 4 гектара.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты отказывают местным жителям в выплате зарплат без российского паспорта. 1 марта там заявили, что россияне пытаются создать условия для перехода в наступление на Запорожском и Херсонском направлениях.