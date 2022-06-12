Мэр сообщил о подготовке оккупантами провокаций в Энергодаре 12 июня, 03:03 Цей матеріал також доступний українською Энергодар (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

В воскресенье, 12 июня, российские захватчики готовят провокации в Энергодаре. Жителей призывают не посещать массовые мероприятия.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.



"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб РФ во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - написал Орлов.

Видео дня

Он призвал жителей города в течение 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируется проводить рашистами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.