Мэр сообщил о подготовке оккупантами провокаций в Энергодаре

12 июня, 03:03
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Энергодар (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

Энергодар (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

В воскресенье, 12 июня, российские захватчики готовят провокации в Энергодаре. Жителей призывают не посещать массовые мероприятия.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб РФ во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - написал Орлов.

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Он призвал жителей города в течение 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируется проводить рашистами.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Энергодар Война России против Украины

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