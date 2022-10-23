В Энергодаре был прилет в гостиницу, которую любили использовать оккупанты — мэр
Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)
Утром 23 октября в Энергодаре Запорожской области был «прилет» в местную гостиницу, которую любили использовать захватчики. Здание повреждено.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.
«Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель Алиса и повреждении заведения», - написал Орлов.
Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока неизвестно. Мэр города отметил, что этот отель «любили использовать оккупанты и коллаборанты».