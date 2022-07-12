В Энергодаре с помощью дронов атаковали захваченное оккупантами здание СБУ — СМИ
Оккупанты скрывают информацию о последствиях атаки (Фото:Энергодар/Telegram)
В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 12 июля дважды атаковали здание СБУ, которое захватили российские военные, сообщает Telegram-канал Энергодар.
Атаки с помощью дронов произошли примерно в 00:40 часов и в период с 3:40 до 04:20 часов.
Зафиксировано прямое попадание в здание СБУ.
Данных о жертвах нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях атаки.
«ВСУ рядом. Вместе с партизанами к скорой победе», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.