В Энергодаре с помощью дронов атаковали захваченное оккупантами здание СБУ — СМИ

12 июля, 11:12
Оккупанты скрывают информацию о последствиях атаки (Фото:Энергодар/Telegram)

Оккупанты скрывают информацию о последствиях атаки (Фото:Энергодар/Telegram)

В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 12 июля дважды атаковали здание СБУ, которое захватили российские военные, сообщает Telegram-канал Энергодар.

Атаки с помощью дронов произошли примерно в 00:40 часов и в период с 3:40 до 04:20 часов.

Зафиксировано прямое попадание в здание СБУ.

Читайте также:
В Запорожской области оккупанты устраивают фейковые бои, чтобы их не отправили на передовую

Данных о жертвах нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях атаки.

Видео дня

«ВСУ рядом. Вместе с партизанами к скорой победе», — говорится в сообщении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Энергодар Дроны Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
В мае переводы в Украину через международные платежные системы увеличились на 14% (Фото:Фото: Нацбанк)
Сюжет
Трудовые доллары для Родины /
Почему денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня
12 июля, 07:56
Экономика
Сторонники кето утверждают, что эта диета подходит на все случи жизни (Фото:Ella Olsson/Unsplash)
Кето против средиземноморской /
Какая диета эффективнее в борьбе с диабетом и не только
12 июля, 07:06
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X