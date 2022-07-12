В Энергодаре с помощью дронов атаковали захваченное оккупантами здание СБУ — СМИ 12 июля, 11:12 Оккупанты скрывают информацию о последствиях атаки (Фото:Энергодар/Telegram)

В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 12 июля дважды атаковали здание СБУ, которое захватили российские военные, сообщает Telegram-канал Энергодар.

Атаки с помощью дронов произошли примерно в 00:40 часов и в период с 3:40 до 04:20 часов.

Зафиксировано прямое попадание в здание СБУ.

Данных о жертвах нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях атаки.

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«ВСУ рядом. Вместе с партизанами к скорой победе», — говорится в сообщении.



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