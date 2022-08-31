«Демилитаризация и возврат полного контроля Украины». В Энергоатоме поделились своим видением результатов работы миссии МАГАТЭ 31 августа, 13:09 Миссия МАГАТЭ в Украине (Фото:Энергоатом/Telegram)

В Энергоатоме считают, что демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение полного контроля Украины над станцией должны стать главными результатами работы миссии МАГАТЭ.

Об этом говорится в Telegram предприятия.

Как отмечается, персонал Энергоатома и Запорожской атомной электростанции поддерживают миссию и приложат все усилия, чтобы не дать оккупантам скрыть факты ядерного терроризма и нарушения ядерной безопасности на крупнейшей в Европе АЭС. Тем более что уже зафиксировано достаточно фактов преступных действий российских военных, и скрыть их не получится.

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По результатам визита миссии МАГАТЭ территория ЗАЭС и Энергодара должна быть демилитаризована, а российские войска и техника должны покинуть территорию станции, равно как и работники Росатома. Сама же Запорожская АЭС должна быть возвращена под полный контроль Украины», — говорится в сообщении.

Накануне команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед намеченным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию.

Утром 31 августа колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа, когда участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

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