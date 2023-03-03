В оккупированном Енакиево упал военный самолет: в соцсетях пишут, что он был российским
В Енакиево упал военный самолет, который может быть российским (Фото:t.me/s/yigal_levin)
В оккупированном Енакиево Донецкой области упал военный самолет.
Журналист Денис Казанский пишет, что самолет, скорее всего, был российским.
«Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим же криворуким ПВО», — написал он.
Пользователи соцсетей пишут, что, предварительно, упал самолет Су-34. Пилоты успели катапультироваться.
Самопровозглашенный «мэр» Енакиево подтвердил падение самолета и призвал жителей «перейти в укрытие».
Утром 3 марта Генштаб сообщал, что украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24.