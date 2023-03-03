В оккупированном Енакиево упал военный самолет: в соцсетях пишут, что он был российским

3 марта, 15:11
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В Енакиево упал военный самолет, который может быть российским (Фото:t.me/s/yigal_levin)

В Енакиево упал военный самолет, который может быть российским (Фото:t.me/s/yigal_levin)

В оккупированном Енакиево Донецкой области упал военный самолет.

Журналист Денис Казанский пишет, что самолет, скорее всего, был российским.

«Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим же криворуким ПВО», — написал он.

Видео дня

Пользователи соцсетей пишут, что, предварительно, упал самолет Су-34. Пилоты успели катапультироваться.

Самопровозглашенный «мэр» Енакиево подтвердил падение самолета и призвал жителей «перейти в укрытие».

Утром 3 марта Генштаб сообщал, что украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24.

https://www.youtube.com/watch?v=mKJFb95Ofxk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Енакиево Самолеты Война России против Украины

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