В оккупированном Енакиево упал военный самолет: в соцсетях пишут, что он был российским 3 марта, 15:11 В Енакиево упал военный самолет, который может быть российским (Фото:t.me/s/yigal_levin)

В оккупированном Енакиево Донецкой области упал военный самолет.

Журналист Денис Казанский пишет, что самолет, скорее всего, был российским.

«Это глубокий тыл, поэтому сбили скорее всего сами россияне своим же криворуким ПВО», — написал он.

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Пользователи соцсетей пишут, что, предварительно, упал самолет Су-34. Пилоты успели катапультироваться.

Самопровозглашенный «мэр» Енакиево подтвердил падение самолета и призвал жителей «перейти в укрытие».

Утром 3 марта Генштаб сообщал, что украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24.