В Египте застряли украинские туристы, 150 пассажиров ждут вылета почти двое суток

В аэропорту египетского курорта Хургада почти двое суток ожидают вылета 150 украинских туристов.

Как сообщает ТСН со ссылкой на пассажиров рейса BAY 2092 авиакомпании Bravo Airways, они прилетели на отдых по путевкам туроператора JoinUp.

"В 18:30 загрузили багаж, а в 22:00 его разгрузили. Нас вывели каким-то черным выходом. Заселили в ужасные условия", - рассказал один из туристов.

По его словам, многие пассажиры с маленькими детьми.

В компании JoinUp объяснили, что задержка произошла из-за технической неисправности самолета.

"Для того, чтобы его отремонтировать, надо было вызвать инженера из Киева. В настоящее время с самолетом все в порядке, туристов уже забрали из отелей, они готовятся к вылету в Украину", - подчеркнули там.

В компании отметили, что не знают точного времени вылета самолета, но туристы уже проходят регистрации.

Украинские авиакомпании и туроператор JoinUP неоднократно оказывались в центре скандала с многочасовыми задержками рейсов. В основном, инциденты касались чартерных перевозок в Италию, Израиль, Испанию и Грузию.