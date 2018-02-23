В Египте установили убийцу 29-летней украинки - СМИ

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Скриншот с фотографией погибшей

Скриншот с фотографией погибшей

Полиция установила убийцу 29-летней украински родом из Нежина Черниговской области, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

На днях тело украинском нашли в городе Хургада на съемной квартире, где она жила. На теле девушка нашли 13 колото-ножевых ранений в живот.

Официально первый секретарь посольства Украины в Египте Андрей Гутовский сообщил, что полиция рассматривает более 20 версий жестокого убийства.

Украинка поехала в Египет на работу несколько лет назад. Последние полтора года жила в гражданском браке с местным мужчиной. Полицейские после установления факта убийства задержали и ее мужа. Однако журналисты сообщают, что следствие отбросило версию с причастностью мужа к убийству.

Так, по данным издания, убийцей оказался грабитель. Его задержали. Злоумышленник пробрался в квартиру, не ожидая, что дома кто-то будет.

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