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В эфир не приглашали. Гендиректор 1+1 заявил, что канал собирается подать в суд на Порошенко

Сегодня, 07:40
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В эфир не приглашали. Гендиректор 1+1 заявил, что канал собирается подать в суд на Порошенко - фото

Право на владу / Facebook

Гендиректор 1+1 говорит, что Порошенко на эфир не приглашали

Гендиректор группы 1+1 media олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко "за прошлые обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной компании, пользуясь статусом главы государства".

У себя в Facebook Ткаченко написал , что Порошенко не приглашали на эфир программы Право на власть.

"Причем не совсем понятно, в каком он здесь статусе - кандидата или президента. При этом он точно знает, что его оппонент - Зеленский - в этот момент уже находится в Париже, в канун завтрашней встречи с президентом Франции Макроном. Поскольку и СБУ, и МИД все же еще под контролем - президента. Его впускают в студии. А что делать? Статус президента никто не отменял", - написал гендиректор канала Коломойского.

Он добавил, что программа Право на власть все недели избирательной кампании приглашала Порошенко в эфир, однако якобы со стороны АП ответа не было.

По словам Ткаченко, иск против действующего президента будет подан в понедельник.

Петр Порошенко пришел в эфир программы Право на власть и пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты.

В свою очередь шоумен бросил трубку во время первой публичной беседы с действующим президентом.

Теги:   Петр Порошенко Александр Ткаченко Телеканал 1+1

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