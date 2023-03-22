Взрывы в Джанкое серьезно повредили узловую станцию — Гуменюк 22 марта, 06:06 Последствия взрывов в Джанкое (Фото:crimea-news.com)

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в результате взрывов в Джанкое повреждена узловая станция.



Об этом сообщает Радио Свобода.

«В данный момент использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим счастьем им делать. Но мы понимаем, что они постараются как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение — это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава», — заявила Гуменюк.

Видео дня

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.