Взрывом в Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты Калибр — ГУР 20 марта, 22:56 Взрыв в Джанкое 20 марта 2023 года (Фото:кадр из видео / Крымский ветер / Telegram)

Взрывы в оккупированном Джанкое вечером в понедельник, 20 марта, уничтожили российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге, сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

«Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге», — сказано в сообщении.

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В ГУР напомнили, что ракеты Калибр запускают с надводных кораблей Черноморского флота РФ, дальность их поражения — более 2500 км по наземным целям и более 375 км — по морским.

Вечером 20 марта местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов и выстрелах в оккупированном Джанкое. В Сети появились видео со звуками, похожими на полет беспилотника. Оккупационные «власти» заявили о «работе ПВО» и о том, что некие «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин». Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на «прилет беспилотников».

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов говорил, что у российских оккупантов осталось 7% от количества Калибров, которое было в начале полномасштабной агрессии.