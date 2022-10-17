Жители оккупированного Джанкоя сообщают о мощном взрыве 17 октября, 15:37 Взрыв был слышан как в самом Джанкое, так и в его окрестностях (Фото:google.com/maps)

В соцсетях появилась информация о мощном взрыве в Джанкое во временно подконтрольном РФ Крыму.

Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечается, взрыв был такой силы, что его слышали как в самом городе, так и в его окрестностях.

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«Жители временно оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве, слышном во всех районах города и в Джанкойском районе», — говорится в сообщении.

Причины происшествия на данное время не известны.

Напомним, что 11 октября в Джанкое произошел взрыв на территории военной части российских оккупантов, где находится 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.