В двух торгово-развлекательных центрах Киева обнаружили нарушения – глава ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет девять торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения техники пожарной безопасности, нарушения уже обнаружены в Магелане и Dream Town.

Об этом сообщил глава ведомства Николай Чечеткин во время промежуточного отчета, пишет Укринформ.

"В Магелане и Dream Town уже выявлены нарушения, которые создают опасность людям", - уточнил он.

Чечеткин добавил, что основными нарушениями в торговых центрах являются нарушения требований к обустройству путей эвакуации и отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарного оповещения.

Кроме того, отсутствовало или было неисправным противопожарное водоснабжение. Также фиксировались нарушения при эксплуатации электрооборудования и недостаточное обеспечение объектов огнетушителями.

Ранее сообщалось, что в Украине потребовали закрыть сразу 16 ТРЦ.

С 30 марта ГСЧС проверила 1319 торгово-развлекательных центров, больниц и школ и обнаружила более 15 тысяч нарушений.

Напомним, после трагического пожара в торговом центре в российском Кемерове, во время которого погибли 64 человека,в Украине Кабинет министров инициировал проверку крупных торговых центров, школ, детских садов и других мест массового скопления людей.