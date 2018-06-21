В двух городах под Киевом будут вывешивать красно-черный флаг

Районные советы городов Бровары и Белая Церковь Киевской области приняли решение о поднятии красно-черного революционного флага ОУН возле государственных зданий во время знаменательных дат.

Об этом сообщил представитель ВО Свобода Игорь Сабий на своей странице в Facebook.

"Сегодня Белоцерковский городской совет принял свободовский проект решения о вывешивании красно-черного знамени борьбы в праздничные и памятные дни", - отметил он.

Согласно решению белоцерковских депутатов, знамя национально-освободительной борьбы будут вывешивать у здания Белоцерковского городского совета.

Представитель Свободы добавил, что аналогичное решение приняли депутаты из Броваров: "У Броварского горсовета будет развеваться красно-черный флаг борьбы!".

Напомним, что в Полтаве по меньшей мере семь раз в год на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с государственным будут поднимать красно-черный флаг ОУН.