В ДТП во Львовской области погиб военный комиссар

В результате ДТП военком скончался на месте

Во Львовской области в воскресенье, 25 марта, в результате ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"В городе Дрогобыч водитель автомобиля BMW (литовская регистрация), 1985 года рождения, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки ДЕО Ланос под управлением военного комиссара", - говорится в сообщении.

В результате аварии военком погиб на месте происшествия.

В свою очередь водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом ноги.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области автобус Нацгвардии попал в ДТП.