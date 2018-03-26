В ДТП во Львовской области погиб военный комиссар

Во Львовской области в воскресенье, 25 марта, в результате ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
"В городе Дрогобыч водитель автомобиля BMW (литовская регистрация), 1985 года рождения, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки ДЕО Ланос под управлением военного комиссара", - говорится в сообщении.
В результате аварии военком погиб на месте происшествия.
В свою очередь водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом ноги.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киевской области автобус Нацгвардии попал в ДТП.
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