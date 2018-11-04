В ДТП в Ивано-Франковской области погибли два человека

Утром в воскресенье, 4 ноября, произошло смертельное ДТП в районе села Старые Кривотулы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.
Как сообщили Блиц-Инфо в пресс-службе патрульной полиции, водитель Оpel Vectra выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.
В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
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