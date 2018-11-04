04 ноября 2018, воскресенье

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли два человека

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа
Фото: Блиц-Инфо

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа

Утром в воскресенье, 4 ноября, произошло смертельное ДТП в районе села Старые Кривотулы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

Как сообщили Блиц-Инфо в пресс-службе патрульной полиции, водитель Оpel Vectra выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

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