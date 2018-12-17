В ДТП с автобусом и легковушкой во Львовской области погибли трое военных Сегодня, 09:40 97 Цей матеріал також доступний українською В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое получили травмы Фото: полиция

Среди погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом Днепр - Згожелец и автомобилем Volvo, которое произошло в Яворивском районе Львовской области, оказались трое военнослужащих.

Об этом сообщили в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

Напомним, в ночь на 16 декабря на автодороге Львов - Краковец столкнулись автобус и легковой автомобиль.

От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия, еще двух пассажиров Volvo с травмами доставили в больницу.