В ДТП с автобусом и легковушкой во Львовской области погибли трое военных
Среди погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом Днепр - Згожелец и автомобилем Volvo, которое произошло в Яворивском районе Львовской области, оказались трое военнослужащих.
Об этом сообщили в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.
Напомним, в ночь на 16 декабря на автодороге Львов - Краковец столкнулись автобус и легковой автомобиль.
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От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия, еще двух пассажиров Volvo с травмами доставили в больницу.