Во Львовской области автобус из Вены с 25 пассажирами врезался в дерево, есть пострадавшие
Автобус из Вены с 25 пассажирами в салоне врезался в дерево на трассе Киев — Чоп, 17 января 2026 года (Фото: Нацполиция)
Во Львовской области в субботу, 17 января, рейсовый автобус Вена — Киев попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали девять пассажиров, сообщает Национальная полиция.
ДТП произошло около 08:00 17 января на автодороге Киев — Чоп, в селе Любинцы Стрыйского района.
По данным правоохранителей, 59-летний водитель автобуса Setra выехал за пределы проезжей части и наехал на металлический отбойник, после чего — врезался в дерево.
На момент аварии в автобусе были 25 пассажиров. Девять из них в возрасте от 19 до 69 лет обратились к медикам, семь человек госпитализировали.
Других пассажиров доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции.
6 января сообщалось, что в Харьковской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего пострадали 18 человек.