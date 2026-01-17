Во Львовской области автобус из Вены с 25 пассажирами врезался в дерево, есть пострадавшие

17 января, 12:43
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Автобус из Вены с 25 пассажирами в салоне врезался в дерево на трассе Киев — Чоп, 17 января 2026 года (Фото: Нацполиция)

Автобус из Вены с 25 пассажирами в салоне врезался в дерево на трассе Киев — Чоп, 17 января 2026 года (Фото: Нацполиция)

Во Львовской области в субботу, 17 января, рейсовый автобус Вена — Киев попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали девять пассажиров, сообщает Национальная полиция.

ДТП произошло около 08:00 17 января на автодороге Киев — Чоп, в селе Любинцы Стрыйского района.

По данным правоохранителей, 59-летний водитель автобуса Setra выехал за пределы проезжей части и наехал на металлический отбойник, после чего — врезался в дерево.

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Нацполиция
Фото: Нацполиция

На момент аварии в автобусе были 25 пассажиров. Девять из них в возрасте от 19 до 69 лет обратились к медикам, семь человек госпитализировали.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

Других пассажиров доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции.

6 января сообщалось, что в Харьковской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего пострадали 18 человек.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Львовская область ДТП Пассажиры Автобус Нацполиция

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