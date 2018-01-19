В ДТП в Ровенской области погибли гражданин Польши и ребенок

В ДТП погиб водитель-поляк и десятимесячный ребенок

В пятницу, 19 января, в Ровенской области в результате столкновения грузовика и легковушки Volkswagen Passat погибли гражданин Польши и ребенок, еще два человека госпитализированы в реанимацию.

В местной полиции сообщили, что смертельное ДТП произошло на автодороге Устилуг-Луцк-Ровно в селе Заря.

По предварительным данным, 35-летний водитель-поляк на Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал. Пассажиры Volkswagen - супруги из села Бронники и их десятимесячный ребенок - госпитализированы в больницу. Однако ребенок умер, мужчина находится в критическом состоянии.

Фото: полиция

Напомним, что 18 января в Краматорске Донецкой области в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.