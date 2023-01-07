Дроны наносят очень большой ущерб энергоструктуре Украины — ДТЭК

7 января, 06:45
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Иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что иранские дроны, которые использует РФ, наносят большой ущерб инфраструктуре.

«Как показала практика, дроны, хоть и небольшие по размерам, но наносят очень большой вред потому, что они точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы», — заявил Сахарук.

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Он подчеркнул, что энергетики после каждой атаки пытаются оперативно реагировать и возобновлять подачу электроэнергии в сети.

«Благодаря восстановлению, с учетом последней атаки дронами 2 января, сейчас ежесуточно всем регионам приходятся лимитировать энергоснабжения, распределенные пропорционально потреблению региона, согласно этим лимитам удается обеспечивать плановые отключения света», — сообщил Сахарук.

https://www.youtube.com/watch?v=KhvPhFXxFZw
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Инфографика: НВ

2 января после массированной атаки РФ с помощью дронов Shahed в Киеве и области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=TWJbIu32DMo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Электроэнергия ДТЭК Беспилотник Беспилотники Электричество Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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