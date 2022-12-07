Последний российский ракетный удар отбросил состояние энергосистемы на неделю назад — YASNO

7 декабря, 06:09
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Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что после массированного ракетного удара РФ 5 декабря состояние энергосистемы было отброшено на неделю назад.

«В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62−67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам», — заявил Коваленко.

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Он отметил, что сейчас власти Киева работают с ОСББ и ЖЭК, чтобы те самостоятельно во время отключений энергии отключали от электричества дома, которые присоединены к критической инфраструктуре.

«Уже по 474 домам есть решения — управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно — потому что в условиях значительных ограничений главная цель — предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерную среди населения», — заявил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid035WqVrQRhLtuCNhK4hLkbSHsp5FoVgVpLs84E7Z5uN6uc1FuHxLGgVdCfCx3woeQYl&show_text=true&width=500
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В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Электроснабжение Отключения света Война в Украине YASNO Война России против Украины

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