Последний российский ракетный удар отбросил состояние энергосистемы на неделю назад — YASNO 7 декабря, 06:09 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что после массированного ракетного удара РФ 5 декабря состояние энергосистемы было отброшено на неделю назад.



«В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62−67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам», — заявил Коваленко.

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Он отметил, что сейчас власти Киева работают с ОСББ и ЖЭК, чтобы те самостоятельно во время отключений энергии отключали от электричества дома, которые присоединены к критической инфраструктуре.

«Уже по 474 домам есть решения — управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно — потому что в условиях значительных ограничений главная цель — предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерную среди населения», — заявил Коваленко.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.