В ДТЭК заявили, что ситуация со светом в ближайшие дни может ухудшиться
Снабжение электроэнергии может уменьшиться в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Компания ДТЭК сообщила, что в ближайшие дни ситуация с поставками электроэнергии в Киеве и других регионах может ухудшиться.
Такая ситуация может сложиться, если из-за ухудшения погодных условий нагрузка на энергосистему возрастет.
В ДТЭК подчеркнули, что в ближайшие дни в Украине могут усилиться морозы, что увеличит нагрузку на электросети. В таких условиях в системе увеличивается риск аварий.
Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию и внимательно следить за обновлениями.