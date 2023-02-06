В ДТЭК заявили, что ситуация со светом в ближайшие дни может ухудшиться 6 февраля, 19:44 Снабжение электроэнергии может уменьшиться в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Компания ДТЭК сообщила, что в ближайшие дни ситуация с поставками электроэнергии в Киеве и других регионах может ухудшиться.

Такая ситуация может сложиться, если из-за ухудшения погодных условий нагрузка на энергосистему возрастет.

В ДТЭК подчеркнули, что в ближайшие дни в Украине могут усилиться морозы, что увеличит нагрузку на электросети. В таких условиях в системе увеличивается риск аварий.



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Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию и внимательно следить за обновлениями.

