В Донецкой области на сутки отменят отключение света

7 февраля, 15:55
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8 февраля в Донецкой области не будет ограничений по электроснабжению (Фото:REUTERS/Go Nakamura)

8 февраля в Донецкой области не будет ограничений по электроснабжению (Фото:REUTERS/Go Nakamura)

Компания ДТЭК сообщила, что в среду, 8 февраля, в Донецкой области на сутки будут отменены ограничения в электроснабжении.

«Укрэнерго 8 февраля будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света», — сообщили в ДТЭК.

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В компании подчеркнули, что если у жителей Донецкой области 8 февраля будет выключаться свет, то это будет следствием аварий или вражеских обстрелов. Потребителям посоветовали в таких случаях обращаться на горячую линию.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область ДТЭК Электричество Электроснабжение Отключения света

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