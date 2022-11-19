Если есть возможность. Украинцам стоит подумать о выезде из страны на время ради энергосбережения — гендиректор ДТЭК 19 ноября, 15:05 Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (Фото:Artemiy Vasserman/Wikipedia)

Украинцев призвали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию после повреждения почти половины энергосистемы Украины массированными атаками РФ.



Об этом в интервью BBC сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Из-за массовых ракетных ударов Киев может столкнуться с полным отключением электроэнергии.

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По словам генерального директора крупнейшей в Украине частной энергетической компании, с каждым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение потребления является ключом для ее сохранения.

«Если они (украинцы — ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — заявил он.

Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, где спасают раненых солдат.

«Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, люди также вносят свой вклад», — добавил Тимченко.

Ранее представитель российского президента Дмитрий Песков повторил классический тезис Москвы о том, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины из-за ее военного потенциала. Он также добавил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.