В Донецкой области задержали корректировщика, который сдавал врагу позиции ВСУ

3 августа, 19:47
Допрос подозреваемого (Фото:Нацполиция)

Допрос подозреваемого (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали жителя Дружковки Донецкой области, который сдавал россиянам геолокацию мест пребывания военнослужащих ВСУ и передвижение украинской техники.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что 35-летний мужчина с помощью мессенджера посылал своей знакомой, жительнице РФ, подробные сведения о результатах ракетных обстрелов в городах Дружковка и Краматорск.

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Злоумышленник отчитывался по объектам, куда попали снаряды, количеству пострадавших, а также передавал геолокации мест нахождения военнослужащих ВСУ и передвижения украинской техники.

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Информацию корректировщик собирал в Telegram-чатах и ​​с чужих слов, не проверяя, действительно ли по указанному адресу дислоцировались военные.

Отмечается, что таким образом мужчина ставил под угрозу и жизнь гражданского населения.

Подозреваемый — активный участник пророссийских Telegram-каналов, оправдывает российскую агрессию и оккупацию Украины. По его словам, распад СССР был ошибкой, он также плохо относится к украинским властям.

В полиции уточнили, что это уже четвертый корректировщик, задержанный в Дружковке.

https://www.youtube.com/watch?v=S3rBqd0mxc0
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Дружковка Корректировщики Война России против Украины

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