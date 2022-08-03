В Донецкой области задержали корректировщика, который сдавал врагу позиции ВСУ 3 августа, 19:47 Допрос подозреваемого (Фото:Нацполиция)

Правоохранители задержали жителя Дружковки Донецкой области, который сдавал россиянам геолокацию мест пребывания военнослужащих ВСУ и передвижение украинской техники.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что 35-летний мужчина с помощью мессенджера посылал своей знакомой, жительнице РФ, подробные сведения о результатах ракетных обстрелов в городах Дружковка и Краматорск.

Видео дня

Злоумышленник отчитывался по объектам, куда попали снаряды, количеству пострадавших, а также передавал геолокации мест нахождения военнослужащих ВСУ и передвижения украинской техники.

Информацию корректировщик собирал в Telegram-чатах и ​​с чужих слов, не проверяя, действительно ли по указанному адресу дислоцировались военные.

Отмечается, что таким образом мужчина ставил под угрозу и жизнь гражданского населения.

Подозреваемый — активный участник пророссийских Telegram-каналов, оправдывает российскую агрессию и оккупацию Украины. По его словам, распад СССР был ошибкой, он также плохо относится к украинским властям.

В полиции уточнили, что это уже четвертый корректировщик, задержанный в Дружковке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.