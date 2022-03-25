В Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек — горсовет 25 марта, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты 16 марта обстреляли Драматический театр (Фото:Press service of the Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout via REUTERS)

В Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек, сообщили в горсовете Мариуполя.

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«От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек», — сказано в сообщении.

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В горсовете добавили, что до последнего хочется верить, что всем удалось спастись, но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном.

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В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом, спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

17 марта народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку РФ драмтеатра в Мариуполе, прятавшиеся там мирные жители сумели выжить. Есть ли погибшие, не уточняется.

Издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. С двух сторон на русском языке были сделаны надписи Дети.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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