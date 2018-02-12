Житель прифронтового села в Донецкой области получил пулевое ранение во время уборки возле дома

В понедельник, 12 февраля, житель прифронтового села Гранитное Донецкой области получил огнестрельное ранение, когда убирал снег возле своего дома.

Как сообщили в местной полиции, 63-летний мужчина с пулевым сквозным ранением левого плеча госпитализирован в районную больницу г. Волноваха. Сейчас его прооперировали, жизни ничего не угрожает.

Полиция выясняет обстоятельства ранения мирного жителя. Событие предварительно квалифицировано по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Напомним, что 3 февраля в Красногоровке Донецкой области трое детей 14, 9 и 3 лет подорвались на неизвестном взрывном предмете.