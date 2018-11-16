В Донецкой области задержали бывшего боевика Оплота

Боевик посвятил службе в рядах террористов три года

В Донецкой области во время спецоперации украинские правоохранители задержали бывшего боевика банды Оплот с позывным Шустрый.

Как сообщили в Национальной полиции, 31-летний житель временно оккупированной Макеевки был пойман, когда приехал на КПВВ Новотроицкое на встречу со знакомым.

По данным следствия, задержанный вступил в ряды террористов в 2014 году. Он работал водителем в роте охраны бандформирования Оплот. В его обязанности входила внутренняя охрана подразделения и обеспечение безопасности стратегических объектов.

В начале 2015 года его подразделение реорганизовали в "финансовую экономическую полицию ДНР", в составе которой боевик перевозил деньги.

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После его "повысили" до водителя гранатометного взвода "Республиканской гвардии" (100 ОМБр "ДНР"). Боевик следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой снарядов и боевиков на передовую. По словам задержанного, он не принимал участия в боевых действиях, однако находился в горячих точках и в июле 2016 года получил серьезное ранение под Иловайском.

В 2017 году боевик добровольно покинул ряды "Республиканской гвардии" и начал работать торговым агентом в оккупированном Донецке.

Задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.