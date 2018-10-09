09 октября 2018, вторник

В Донецкой области военнослужащие обезвредили взрывчатку, заложенную в частном доме

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Взрывное устройство было подключено к выключателю освещения
Фото: ngu.gov.ua

Взрывное устройство было подключено к выключателю освещения

В понедельник, 8 октября, военнослужащие Национальной гвардии Украины обезвредили взрывчатку, которая была заложена в подвале частного дома в селе Новоселовка Вторая Донецкой области, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Злоумышленники присоединили взрывчатку к электровыключателю комнаты дома с надписью "свет". По преступному замыслу, выключатель освещения должен был замкнуть электрическую сеть и подорвать фугас, который мог бы погубить не одну человеческую жизнь", - говорится в сообщении.

Бойцы Нацгвардии обезвредили взрывное устройство.

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