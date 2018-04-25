В Донецкой области водитель автобуса в состоянии наркотического опьянения вез пассажиров

В Мирнограде Донецкой области полицейские остановили водителя пассажирского автобуса, который находился под наркотическим воздействием.

В областной полиции сообщили, что во время проведения операции Перевозчик патрульные получили информацию, что водитель междугороднего автобуса сообщением Покровск-Белозерск вел себя странно.

В результате полицейские остановили автобус, а 36-летнего мужчину доставили в наркодиспансер. Медики подтвердили наличие в крови мужчины каннабиса.

У водителя изъяли водительское удостоверение, его отстранили от управления транспортом и привлекли к административной ответственности по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных нарушениях.

Напомним, что на территории ряда областей Украины с 20 апреля началась масштабная проверка пассажирского транспорта и перевозчиков.