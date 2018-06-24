В Донецкой области вандалы разбили памятник герою АТО

В Доброполе Донецкой области неизвестные разбили памятный знак, установленный герою АТО Александру Ермакову.

Об этом в сообществе Leviathan Доброполье в Facebook написал журналист Артем Лютый.

"Сепары сегодня разбили памятник герою АТО Александру Ермакову. За информацию, которая поможет поймать уродов, - вознаграждение в 10 000 гривен", - говорится в сообщении.

К сообщению автор добавил снимки искореженного памятника.

Александр Ермаков (позывной Генерал) 12 мая 2015 года вместе с другими бойцами бригады находился на боевой позиции в блиндаже на дебальцевском направлении. В блиндаж "прилетела" вражеская мина, которая нанесла ему тяжелые раны. Ермаков фактически прикрыл собой пятерых солдат, приняв основную силу взрыва на себя. В ночь с 19 на 20 мая Александр умер.