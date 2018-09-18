18 сентября 2018, вторник

В Донецкой области три человека заболели ботулизмом, среди них - один ребенок

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Пострадавшим ввели сыворотку
Фото: Kryzhov/depositphotos

Пострадавшим ввели сыворотку

В Донецкой области ботулизмом заболели сразу три человека - двое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Пострадавшим был введен ботулинический антитоксин. Взрослые находятся в реанимационных отделениях. Их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что в Херсоне от ботулизма умер мужчина, а его жена попала в реанимацию.

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