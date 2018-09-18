В Донецкой области три человека заболели ботулизмом, среди них - один ребенок

В Донецкой области ботулизмом заболели сразу три человека - двое взрослых и один ребенок.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Пострадавшим был введен ботулинический антитоксин. Взрослые находятся в реанимационных отделениях. Их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что в Херсоне от ботулизма умер мужчина, а его жена попала в реанимацию.

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В августе 2018 года Украина получила 12 доз противоботулинической сыворотки на 24 области.