В Донецкой области три человека заболели ботулизмом, среди них - один ребенок

В Донецкой области ботулизмом заболели сразу три человека - двое взрослых и один ребенок.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Пострадавшим был введен ботулинический антитоксин. Взрослые находятся в реанимационных отделениях. Их состояние оценивается как тяжелое.
Напомним, что в Херсоне от ботулизма умер мужчина, а его жена попала в реанимацию.
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