В Донецкой области реставрируют памятник большевику. Гройсман поручил выяснить обстоятельства

В Святогорске Донецкой области закончен первый этап реставрации памятника советскому революционеру Артему (Федору Сергееву), сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць.
"Завершается первый этап реставрации памятника национального значения - памятника Артему в Святогорске. Всего на его восстановление из областного бюджета выделили 388 тысяч гривен. За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы "Львовпроектреставрация" и "Мегаград". Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной, с наступлением тепла", - написал чиновник на своей странице в Facebook.
Согласно приложению к постановлению Кабинета министров №928, этот памятник внесен в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. Таким образом, он не попадает под закон о декоммунизации, поскольку является памяткой национального значения.
В свою очередь, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил в своем Twitter, что глава правительства Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти "выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту [...] вопреки Закону о декоммунизации".
На мою пропозицію Прем'єр-міністр доручив Українському інституту національної пам'яті з'ясувати усі обставини реставрації пам'ятника більшовицькому терористу та сепаратисту Артему(Сєргєєву), яка здійснюється біля Святогорська Донецької області усупереч Закону про декомунізацію— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 ноября 2018 г.
Стоит отметить, что личность самого Артема (Cергеева) находится в списке Украинского института национальной памяти, как попадающая под декоммунизационный закон.
Автором памятника Артему (Федору Сергееву) является советский скульптор Иван Кавалеридзе, который, в частности, создал памятники Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, Ярославу Мудрому, княгине Ольге, Григорию Сковороде.
Федор Сергеев (известный как Артем) - большевицкий революционный деятель, известный как основатель так называемой Донецко-Криворожской Советской Республики.
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