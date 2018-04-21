В Донецкой области разоблачили прокурора, который сотрудничал с боевиками

Сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области разоблачили прокурора, который в 2014 году сотрудничал с террористами в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время досудебного расследования в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины, было установлено, что мужчина, 1982 года рождения, весной 2014 года после оккупации родного города не уехал, а примкнул в ряды террористов", - говорится в сообщении.

Также боевики вооружили мужчину огнестрельным и автоматическим оружием, с которым он нес службу на блокпостах.

В то время подозреваемый работал в органах юстиции, а после службы в рядах оккупантов прошел конкурсный отбор и занял должность территориального прокурора.

Сейчас ему уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудничать с полицейскими мужчина отказывается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области боевик "ДНР" сдался местной полиции.