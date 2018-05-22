В Донецкой области при взрыве неизвестного пакета пострадала местная жительница

В Мирнограде Донецкой области на территории одного из частных домовладений прогремел взрыв, в результате пострадала 54-летняя местная жительница.

По данным областной полиции, женщина нашла на своем дачном участке пакет с неустановленным предметом. Когда она попыталась поднять этот пакет, он взорвался у нее в руках.

В результате жительница Мирнограда получила ранения туловища и конечностей. Ее супруга, который находился рядом, отбросило взрывной волной.

Сейчас пострадавшая находится в местной больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 22 мая в оккупированном боевиками "ДНР" Дебальцево Донецкой области произошел взрыв в рейсовом автобусе.