В Донецкой области при взрыве неизвестного пакета пострадала местная жительница

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Женщина решила проверить содержимое найденного пакета
Фото: полиция

Женщина решила проверить содержимое найденного пакета

В Мирнограде Донецкой области на территории одного из частных домовладений прогремел взрыв, в результате пострадала 54-летняя местная жительница.

По данным областной полиции, женщина нашла на своем дачном участке пакет с неустановленным предметом. Когда она попыталась поднять этот пакет, он взорвался у нее в руках.

В результате жительница Мирнограда получила ранения туловища и конечностей. Ее супруга, который находился рядом, отбросило взрывной волной.

Сейчас пострадавшая находится в местной больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 22 мая в оккупированном боевиками "ДНР" Дебальцево Донецкой области произошел взрыв в рейсовом автобусе.

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