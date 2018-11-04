В Донецкой области под обстрел попал контрольный пост Марьинка

Вечером в субботу, 3 ноября, пророссийские боевики открыли огонь в сторону контрольного пункта въезда-выезда Марьинка в Донецкой области.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По данным украинских пограничников, прицельный огонь из автоматов и пулеметов велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка возле Донецка.
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Отмечается, что российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил, однако под вражеский огонь попал и контрольный пост пограничников перед КПВВ Марьинка.
"В то время в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал", - добавили военнослужащие Госпогранслужбы.
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