В Донецкой области под обстрел попал контрольный пост Марьинка

Вечером в субботу, 3 ноября, пророссийские боевики открыли огонь в сторону контрольного пункта въезда-выезда Марьинка в Донецкой области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным украинских пограничников, прицельный огонь из автоматов и пулеметов велся со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка возле Донецка.

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Отмечается, что российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил, однако под вражеский огонь попал и контрольный пост пограничников перед КПВВ Марьинка.

"В то время в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал", - добавили военнослужащие Госпогранслужбы.