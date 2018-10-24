В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод Горловка-Торецк - МинВОТ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в Донецкой области закончены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода Горловка - Торецк, передает пресс-служба ведомства в Twitter.
"После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.Торецк", - говорится в сообщении.
Как написал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник на своей странице в Facebook, вода уже поступает в Торецкий водопровод.
"Долгожданная вода поступает в Торецкий водопровод! Анатолий Степанович Иванюра и его бригада - Герои! Спасибо всем кто принимал участие и спасал город!", - написал он.
Напомним, что 16 октября в результате прорыва водопровода в так называемой "серой зоне" в районе оккупированной Горловки более 40 тысяч жителей Донецкой области остались без водоснабжения.
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