В Донецкой области начали восстанавливать водоснабжение в районе Зайцево и Майорска

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Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в населенные пункты Пески и Жованка
Фото: штаб АТО

Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в населенные пункты Пески и Жованка

Специалисты коммунального предприятия Компания Вода Донбасса начали плановые регламентные работы по восстановлению поврежденного магистрального участка водопровода Зайцево-Майорск.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Уже обследовали несколько сотен метров водопровода, где обнаружили многочисленные порывы.

Завершить комплекс ремонтных работ, что даст возможность стабилизировать водоснабжение населенного пункта Майорск, планируют в ближайшее время.

Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в населенные пункты Пески и Жованка.

Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что восстановили работу Донецкой фильтровальной станции: водоснабжение в Авдеевке осуществляется бесперебойно.

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