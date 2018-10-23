В Донецкой области на мине подорвался грузовик КП Вода Донбасса: водитель контужен

Во вторник, 23 октября, грузовой автомобиль КП Вода Донбасса подорвался на взрывном устройстве по дороге к водоводу Горловка – Торецк в Донецкой области.
Как сообщили в компании, в результате взрыва водитель получил контузию, другие члены бригады аварийно-восстановительных работ не пострадали.
Грузовик КрАЗ получил повреждения кабины, среднего моста. Взрывом также оторвало бензобак.
Из-за инцидента приостановлены работы по восстановлению водоснабжения города Торецка.
Напомним, что 16 октября в результате прорыва водопровода в так называемой "серой зоне" в районе оккупированной Горловки более 40 тысяч жителей Донецкой области остались без водоснабжения.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования