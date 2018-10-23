23 октября 2018, вторник

В Донецкой области на мине подорвался грузовик КП Вода Донбасса: водитель контужен

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В результате взрыва пострадал водитель
Фото: restoring-donbass.com

В результате взрыва пострадал водитель

Во вторник, 23 октября, грузовой автомобиль КП Вода Донбасса подорвался на взрывном устройстве по дороге к водоводу Горловка – Торецк в Донецкой области.

Как сообщили в компании, в результате взрыва водитель получил контузию, другие члены бригады аварийно-восстановительных работ не пострадали.

Грузовик КрАЗ получил повреждения кабины, среднего моста. Взрывом также оторвало бензобак.

Из-за инцидента приостановлены работы по восстановлению водоснабжения города Торецка.

Напомним, что 16 октября в результате прорыва водопровода в так называемой "серой зоне" в районе оккупированной Горловки более 40 тысяч жителей Донецкой области остались без водоснабжения.

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