В Донецкой области на линии разграничения умерла женщина

В субботу, 6 октября, на линии разграничения со стороны ОРДО умерла женщина.
Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.
Как известно, женщина пересекала линию разграничения по коридору Горловка - Бахмут.
"По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли. Я связался с погранслужбой и СЦКК, выясняем более подробную информацию о случившемся", - сообщил Лисянский.
61-летняя женщина была жительницей оккупированного города Торез.
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