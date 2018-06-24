24 июня 2018, воскресенье

В Донецкой области мужчина пытался вывезти с территории ОРДО картины стоимостью 3,5 млн гривен

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Правоохранители изъяли ценности и составили административный протокол
Фото: ООС

Правоохранители изъяли ценности и составили административный протокол

Через КПВВ Новотроицкое на Донбассе мужчина пытался провезти с оккупированных территорий картины на 3,5 миллиона гривен, его задержали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Проверку автомобиля ГАЗ провели сотрудники Государственной фискальной службы вместе с СБУ и пограничниками.

"В ходе осмотра установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли ценности и составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что Украина передала Франции иностранца, фигуранта дела о перевозке более 2 тонн кокаина.

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