В Донецкой области мужчина подорвался под собственным домом, полиция расследует теракт

Житель прифронтового с. Южное вблизи Торецка возле своего дома подорвался на взрывном устройстве, его госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями. Открыто уголовное производство по факту теракта.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Полицейские установили, что в 17.00 27 мая мужчина 1948 года подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Его доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы.

Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Полиция также напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается самостоятельно проводить с ними любые действия (касаться, поднимать, переносить или перемещать с места, открывать, разбирать или наносить по ним удары, бросать их в костер или разводить на них огонь и т.д.).

Ранее на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский боец.