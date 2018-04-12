В Донецкой области эвакуировали школу из-за гранаты во дворе

В четверг, 12 апреля, на территории школы села Кондратовка Константиновского района Донецкой области обнаружили гранату.

В областной полиции сообщили, что на опасную находку случайно наткнулась уборщица.

Полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения и оцепили территорию школы. При обследовании школьных помещений и прилегающей территории другие угрозы не были обнаружены.

Гранату изъяли. Позже было установлено, что у боеприпаса не было заряда.

Напомним, что 12 апреля из школы в городе Винница эвакуировали около 500 учеников и преподавателей из-за распыления газа раздражающего действия.