В Донецкой области эвакуировали школу из-за гранаты во дворе

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Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию
Фото: полиция

Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию

В четверг, 12 апреля, на территории школы села Кондратовка Константиновского района Донецкой области обнаружили гранату.

В областной полиции сообщили, что на опасную находку случайно наткнулась уборщица. 

Полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения и оцепили территорию школы. При обследовании школьных помещений и прилегающей территории другие угрозы не были обнаружены.

Гранату изъяли. Позже было установлено, что у боеприпаса не было заряда.

Напомним, что 12 апреля из школы в городе Винница эвакуировали около 500 учеников и преподавателей из-за распыления газа раздражающего действия.

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