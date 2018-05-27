В Донецкой области бывший боевик "ДНР" сдался правоохранителям

В полицию Бахмута Донецкой области обратился 26-летний мужчина, который в 2014 году дежурил на блокпосту террористов, а затем покинул ряды боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

В июня 2014 года мужчина решил в свободное от работы на государственном предприятии время, служить террористам. Его направили на блокпост, который располагался вблизи села Парасковеевка, в котором он проживал.

Он должен был осматривать автомобили, проверять водителей и пассажиров и блокировать перемещение украинской военной техники. После нескольких дней "службы" наемник добровольно покинул ряды террористов и уехал в Россию, но затем вернулся. Узнав о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться шансом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Уголовного кодекса Украины. После прохождения проверки и установления того, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Как известно, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что боевики заявили о задержании двух украинских военных, в ВСУ подтвердили самовольный уход бойцов.