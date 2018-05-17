В Донецкой области боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Николаевку

Боевики совершили серию прицельных обстрелов из тяжелой артиллерии по населенному пункту

Утром в четверг, 17 мая, боевики из оккупированных территорий прицельно обстреляли населенный пункт Николаевка-2 Бахмутского района Донецкой области.

Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре Украины.

Обстрел около 7.00 велся из тяжелой артиллерии снарядами калибром 122 мм из населенного пункта Гомельский Донецкой области (временно оккупированная территория).

В результате атаки четыре дома полностью разрушены, также было повреждено несколько хозяйственных построек. О пострадавших не сообщается.

"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - отметили украинские правоохранители.

В этот день МИД Украины призвал ужесточить санкции против России из-за ухудшения ситуации на Донбассе. За прошедшие сутки по всей линии разграничения штаб спецоперации зафиксировал 66 обстрелов, в результате которых четверо украинских военных были ранены и двое погибли.