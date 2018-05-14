В Донецкой области боевик "русской православной армии" сдался полиции

Житель города Новогродовка Донецкой области после службы в незаконном вооруженном формировании боевиков "русская православная армия" добровольно сдался Национальной полиции Украины.

42-летний Алекс (псевдо) находился среди террористов пять месяцев с сентября 2014 года.

Как рассказали в отделе коммуникации областной полиции, мужчина покинул военизированную структуру из-за отсутствия военной дисциплины и неадекватного поведения соратников по службе.

По его словам, в бандформировании бойцы имели неограниченное количество алкоголя, в результате чего возникали постоянные стычки.

О своей службе на боевиков он рассказал, что по прибытии в оккупированный Донецк и решения всех организационных моментов он вступил в наряд на КПП в военной части.

Через две недели боевики перевели его в один из поселков вблизи шахты Абакумова. Он и еще несколько военных, вооруженные автоматами, несли службу на блокпосту, который имел целью охрану заминированных территорий от гражданского населения.

За пять месяцев мужчина решил покончить с таким заработком и поехал в РФ.

Впоследствии он вернулся домой в Новогродовку.

"Прочитав в новостях о том, что бывшие участники НЗФ сдаются в полицию и возвращаются к нормальной жизни, мужчина обратился к сотрудникам управления уголовного розыска Донецкой области", - отметили в полиции.

Напомним, 21 апреля 36-летний житель Николаевки, который нес службу на блокпосту "ДНР", добровольно сдался в полицию Донецкой области.