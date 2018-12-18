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В Донецкой области 65 школ закрыли на карантин

Сегодня, 05:07
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В Донецкой области в связи с гриппом часть школ закрыли на карантин

Фото: Taken / Pixabay

Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Донецкой области 65 школ закрыли на карантин, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Донецкой ОГА.

Согласно сообщению, на карантин, который объявлен с пятницы, 7 декабря, закрыты 8 школ в Доброполье, 31 школа в Краматорске, 3 школы в Угледаре, 9 школ в Волновахском районе, по одной школе в Добропольском и Александровском районах, четыре школы в Лиманском районе, и по две школы в Великоновоселковском, Никольском, Марьинском и Славянском районах.

Как отмечается, с начала года в Украине гриппом и ОРВИ заболело 203 335 человек, из них 67,3% - дети в возрасте до 17 лет, интенсивный показатель заболеваемости составляет 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% выше эпидемического порога.

Ранее сообщалось, что в Харькове официально подтвердили вторую смерть от гриппа - умерла 62-летняя женщина. Перед этим в городе от гриппа умерла 9-летняя девочка.

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Теги:   Карантин в школах Грипп Карантин Школы Донецкая область

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