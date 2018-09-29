В Донецке прогремел взрыв, среди пострадавших - кандидат в главари "ДНР" - СМИ

В оккупированном Донецке 29 сентября прогремел взрыв, в результате которого пострадали минимум три человека, сообщает Остров со ссылкой на российские СМИ.

Согласно сообщению, взрыв прогремел "на съезде компартии". "Депутат" так называемого "народного совета "ДНР"" Владислав Бердичевский заявил российским СМИ, что взрыв произошел в Куйбышевском районе и, по предварительной информации, пострадали три человека.

Сообщается также, что среди пострадавших кандидат в главари "ДНР" Игорь Хакимзянов. "На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги", - заявил член "компартии "ДНР"" Геннадий Фоменко. В момент взрыва в здании находилось около 50 человек.

Сообщается, что от взрыва пострадал кандидат в главари "ДНР" Игорь Хакимзянов

В то же время, сепаратистские СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадали четыре человека.

"Четыре пострадавших, все живы, самые тяжелые госпитализированы в городскую больницу №24 Кировского района", — заявили в оккупационной райадминистрации города.

Фото последствий взрыва

Обозреватель со ссылкой на Telegram-канал, поддерживающий террористов, пишет, что в здании было заложено "безоболочное взрывное устройство". Сообщается также, что Хакимзянова контузило, а тяжелее всего осколками ранена "ответственный секретарь" Ирина Якина. Еще одна женщина, личность которой не уточняется, получила ожоги.

Видео с места взрыва в Донецке

Отмечается, что взрыв произошел, когда "заседание компартии" уже закончилось и "делегаты" начали выходить, взрывпакет был в коридоре.