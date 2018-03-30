В Донецке на фоне перемирия зафиксировано скопление военной техники - фото

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Боевики свезли технику в Донецк возле стадиона Донбасс Арена
Фото: Повернись живим

Боевики свезли технику в Донецк возле стадиона Донбасс Арена

Активисты фонда Повернись живим зафиксировали с помощью дрона военную технику боевиков в оккупированном Донецке возле стадиона Донбасс Арена.

Отмечается, что несколько дней назад паркинг выставочного центра ЭкспоДонбасс, что за стадионом Донбасс Арена, был пустым. Сейчас именно на паркинге зафиксирована техника террористов.

Активисты прогнозируют, что удалось зафиксировать не всю технику боевиков.

Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО Вооруженных сил Украины, в течение 30 марта, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

С 00:00 30 марта должен был начаться режим тишины, который также предусматривает отвод сил и техники от линии разграничения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове