В Донецке на фоне перемирия зафиксировано скопление военной техники - фото

Активисты фонда Повернись живим зафиксировали с помощью дрона военную технику боевиков в оккупированном Донецке возле стадиона Донбасс Арена.

Отмечается, что несколько дней назад паркинг выставочного центра ЭкспоДонбасс, что за стадионом Донбасс Арена, был пустым. Сейчас именно на паркинге зафиксирована техника террористов.

Активисты прогнозируют, что удалось зафиксировать не всю технику боевиков.

Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО Вооруженных сил Украины, в течение 30 марта, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

С 00:00 30 марта должен был начаться режим тишины, который также предусматривает отвод сил и техники от линии разграничения.