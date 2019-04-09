В Донецкой ВГА рассказали о состоянии саперов, которые подорвались под Зайцево Вчера, 21:38 1949 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Украины/Facebook У погибшего сапера осталось двое детей ГСЧС Украины/Facebook

Глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць заявил, что двум саперам, получившим ранения во вторник, 9 апреля на Донбассе, предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом чиновник написал в Facebook.

“Глубокие соболезнования выражаю семье сапера ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Олега Бойцова, погибшего сегодня вблизи Зайцево. У Олега осталось двое детей, жена и родители. Здоровьем двух его соратников - Дмитрия Слепканя и Евгения Бескоровайного - сейчас занимаются врачи”, - сказал глава области.

По его словам, Дмитрия Слепканя вертолетом доставили в Днепр, а Евгения Бескоровайного оперируют в Бахмуте.

Ранее, в Донецкой области при разминировании территории возле насосной станции погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое были ранены.